Proje çerçevesinde denizden atık toplayanlara balıkçılık malzemesi dağıtılacak.

Yaşanabilir ve sağlıklı bir gelecek için çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin anlatıldığı eğitimlerde denizlerin temizlenmesinin teşvik edilmesi amacıyla ağlarına takılan atıkları dağıtılan bigbag çuvallarda biriktirip belediyeye getiren balıkçılara, balıkçılık malzemesi dağıtılacağı bildirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vekili Mahir Çiçek, “Hatay İçin İklim Eylemi” projesi hakkında gerekli bilgileri vererek balıkçıların projeye gönülden destek vermelerini, özellikle ekmeklerini kazandıkları denizleri korumak için ağlarına takılan atıkları geri denize bırakmamalarını ve projeye sahip çıkmalarını istedi.