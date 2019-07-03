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Denize giren 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde denize giren iki kardeş, boğularak hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren iki kardeş, boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılınç (67) ile kardeşi Mithat Kılınç (45) serinlemek için Dörttaş mevkisinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kılınç, hastanede yaşam savaşını kaybederken, Mithat Kılınç ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mithat Kılınç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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