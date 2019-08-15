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Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin müthiş hareketi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı.


Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde, denizde yüzen kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği denize atlayarak boğulduğunu sandığını kişiyi ağzına aldığı sopa ile kurtarmaya çalıştı. Köpeğin yaptığı hareket görenleri şaşırttı.

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