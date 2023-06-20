İhlas Haber Ajansı

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Depodaki yangın büyümeden kontrol altına alındı

Hatay’ın Antakya ilçesinde kimya fabrikasına ait deponun dış kısmında meydana gelen yangın büyümen söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kimya fabrikasına ait deponun dış kısmında meydana gelen yangın büyümen söndürüldü.


Yangın, saat 10.40 sıralarında Antakya Organize Sanayi bölgesinde kimyasal ürünler üreten fabrikanın depo kısmında meydana geldi. Yangın olduğu ihbarını alan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.


Tedbir ve önlem maksatlı soğutma çalışmaları da yapıldı.

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