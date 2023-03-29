İhlas Haber Ajansı

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Deprem bölgesi Hatay'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor

Deprem bölgesi Hatay’da sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Deprem bölgesi Hatay'da sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Ekipler yağışa rağmen çadır kentleri su basmaması için yoğun çaba sarf etti.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, sağanak yağış ve fırtına dün geceden bu yana etkisini arttırmaya başladı. Aralıklarla devam eden sağanak yağış özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura yemekhanede yakalanan vatandaşlar uzun süre dışarı çıkamadı. Çadırlarına dönmek isteyen vatandaşlar su birikintilerinden geçerken zorlandı. Çadır kentlerin etrafında biriken suları tahliye etmek ve kanalları açmak için ekipler sağanak yağış altında büyük çaba sarf etti. İş makinesinin kepçesine binen ekipler, gönüllü ve vatandaşların desteğiyle çadırların su basmasını önledi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Hatay'da sağanak yağış ve fırtınanın gece yarısı etkisini yitireceğini duyurdu.

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