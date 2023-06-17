Deprem bölgesi Hatay'da yanlış gelen ve geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi

Deprem bölgesi Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler bugün sınava girdi. Sınava geç kalan, yanlış okula gelen öğrencileri ise polisler yetiştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi depremin vurduğu Hatay'da da öğrenciler YKS'ye girdi. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınav yerlerine gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okullara alındı. Sınava geç kalmak üzere olan öğrencilerin imdadına ise motosikletli polisler yetişti. Yanlışlıkla Payas İlçesi Fatih Ortaokuluna gelen bir öğrenciyi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol Fatih Ortaokuluna götürdü. Başka ilçelerden gelip adresi bulamayan bazı adaylar da motorize polis ekipleri tarafından okullarına ulaştırıldı.

Taksi ile gelen bir öğrenci de geç kalınca aynı şekilde motorize ekiplere teslim edildi. Ekipler zamanla yarışarak öğrenciyi okuluna ulaştırmayı başararak sınava girmesini sağladı.