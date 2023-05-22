İhlas Haber Ajansı

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Deprem bölgesinde çalıntı mallarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Deprem bölgesi Hatay’ın İskenderun ilçesinde polisin şüphelenip durdurduğu bir kişiden çalıntı saatler, başkasına ait hesap cüzdanı ve motosiklet ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphelenip durdurduğu bir kişiden çalıntı saatler, başkasına ait hesap cüzdanı ve motosiklet ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler deprem bölgelerinden İskenderun'da şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği motosikletli M.G.'yi durdurdu. Şüphelinin motosikletinin çalıntı olduğunu belirleyen polis, yaptığı üst aramasında ise 5 adet uyuşturucu hap, çalıntı 2 adet kol saati, Z.A. adına kayıtlı hesap cüzdanı ve 6 bin 300 TL para ele geçirdi.


Gözaltına alınan M.G. emniyete götürülüp ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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