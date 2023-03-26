Deprem bölgesinde hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 9 şüpheliden 6'sı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da yağma, hırsızlık ve asayiş olaylarına ilişkin çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada İskenderun'da 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak ceza evine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.