Deprem bölgesinde ilaçlama ve temizlik çalışması sürüyor

Deprem bölgesi Hatay'da Samandağ Kaymakamlığı koordinesinde topluma açık alanlarda bulunan seyyar lavabo ve duş kabinlerinin günlük düzenli olarak temizlendiği ifade edildi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay'da Samandağ ilçesinde de yaraların sarılması için yapılan çalışmaların yanı sıra her türlü sağlık tedbirleri de düşünülüyor. Halkın sağlıklı çevrede yaşamasını temin etmek amacıyla kaymakamlık tarafından da oluşturulan ekipler özellikle konteyner kentlerin çevresinde haşere ile mücadele ediyor. İlaçlama çalışmasının yanı sıra konteyner kentlerdeki ortak lavabo ve duş alanları da düzenli olarak gün içinde temizleniyor.