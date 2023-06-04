İhlas Haber Ajansı

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Deprem bölgesinde kartpostallık kuş manzaraları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden yoğun şekilde etkilenen Hatay’da göçmen kuşlar görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden yoğun şekilde etkilenen Hatay'da göçmen kuşlar görüntülendi.


Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulak Alanında bulunan rengarenk kuşlar, depremin vurduğu şehirlerin çevresindeki arazilere konuyor. Türkiye'nin en önemli göç noktalarından biri olan Hatay'a her yıl Afrika kıtasından yüzlerce türden binlerce göçmen kuş geliyor. Kuşların renkli görüntüsü kartpostallık görüntü oluşturdu.

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