Deprem bölgesinde YKS heyecanı

Depremin en büyük etkiyi yaptığı illerden Hatay'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı başladı. Evlatlarını sınava getiren aileler, onların heyecanına ortak oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaşattığı illerden Hatay'da da Yükseköğretim Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu başladı. YKS'ya girmek isteyen öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle sınava girecekleri merkezlerin yolunu tuttu. Hatay'da 20 sınav merkezinde YKS gerçekleştirildi. Diğer okullarda olduğu gibi Mustafa Kemal Üniversitesi'nde de YKS'nın ikinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binalara giriş yaptı. Giriş belgesi gösterip, kontrolleri yapılan öğrenciler salonlara alındı. Evlatlarını YKS'ye getiren aileler de üniversite yerleşkesinde çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, kampüs yerleşkesinde vakit geçirdi.