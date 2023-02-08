Deprem dolasıyla sönen sokak lambalarına yeniden enerji verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enerjisiz kalan sokak lambaları yeniden aydınlatıldı.

Tarihinin en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kalan Türkiye, depremin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Hem yurt içi hem de yurtdışından gelen binlerce arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere yardım elini uzatıyor. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında şehirlerin alt yapı çalışmaları yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıyor.

“İlçelerde ana caddeler aydınlatıldı”

Deprem nedeniyle enerji verilemeyen 10 ilin ilçe ve şehir merkezlerindeki çalışmalar da aralıksız sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye göre, elektrikte yaşanan arızalar için 3 bin 32, doğal gazdaki arızalar için de bin 749 kişi görev yapıyor. Ekiplerin çalışması sonucu şehir merkezlerinin sokak lambaları bir bir aydınlanıyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu depremden etkilenen 10 ilin ilçe merkezlerindeki ana caddelerin de sokak aydınlatmalarına yeniden enerji verildi. Kalan bölgelerin de aydınlatılması için ekiplerin 7/24 mesaisinin devam ettiği belirtildi.