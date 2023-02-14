Deprem enkazlarından çıkan mutlu hatıralar

Hatay'daki deprem enkazlarından çıkan düğün kareleri, takdir belgeleri, top, bisiklet ve oyuncak pelüşler "Belki son kez oynadı, bindi veya baktı" sorusuyla görenleri duygulandırdı.

Hatay'da kurtarma ekipleri, bir hayat belirtisine ulaşmak ve canlı olarak çıkarmak için canını dişine takarak çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Tahliye edilen ve sadece enkazın bulunduğu binalarda ise parçalama işlemleri iş makineleri tarafından yapılıyor. Moloz işlemleri sırasında Hatay'ı büsbütün kaplayan toz bulutları, havadan görüntülendi.

"Belki son kez oynadı, bindi, baktı"

Enkazın tamamı boşaltıldıktan sonra yapılan moloz çalışması esnasında çıkan hatıralar ve kullanılan eşyalar görenleri duygulandırdı. Düğün kareleri, takdir belgeleri, top, bisiklet ve oyuncak pelüşler "belki son kez oynadı, bindi veya baktı" sorusuyla görenleri duygulandırdı. Takdir belgesi alan 4. sınıf öğrencisi, sabah okula gitmek için yattığı yataktan depremle uyandı. Sağ kurtulup kurtulmadığı bilinmeyen öğrencinin belgesi, geride hüzünlü bir hatıra bıraktı.