İhlas Haber Ajansı

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Deprem İskenderun'da büyük yıkıma yol açtı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen artçılar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde büyük yıkıma yol açtı.



Depremle birlikte yüksek binaların yanı sıra kamu binalarının da hasır gördüğü İskenderun'da eski devlet hastanesi de yıkıldı. Ekiplerin seferber olduğu ilçede çok sayıda kişi enkaz altından çıkarılırken, bazılarının ise cansız bedenine ulaşıldı. İlçedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

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