Deprem mezarlığında hüzünlü arife

Depremin vurduğu Hatay'da, Kurban Bayramı öncesi mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar hüzünlü anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Antakya ilçesinde ki Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı oluşturuldu. Kurban Bayramı arifesinde Hataylı vatandaşlar, deprem mezarlığına defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler. Mezar ziyaretinde hüzünlü anlar yaşayan vatandaşlar, dua ederek ve çiçek dikerek yakınlarını andı. Suriyeli 7 yaşındaki Yasin'in, babasının mezarı başında 2 kardeşi ve annesiyle ettiği duaysa yürekleri dağladı.

“Bayram ziyareti için geldim ama hüzünlü bir bayram”

Oğlunu kaybeden Osman Koşar, “Oğlumun mezarına geldim. Bayram ziyareti için geldim ama hüzünlü bir bayram, bu bayram. Rabbim bir daha bizlere bu günleri yaşatmasın. Zor, gerçekten de çok zor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin” dedi.

Kardeşinin mezarını ziyarete geldiğini ifade eden Bünyamin Esatoğlu ise “Kardeşimin mezarını ziyarete geldik, rabbim hepsine rahmet eylesin. Bayram ziyareti için geldik. Hüzünlü bayram. Kendisi olmadan geçecek bayram” diye konuştu.