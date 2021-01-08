Deprem simülasyon tırında vatandaşlara eğitim verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem simülasyon tırında Hatay'da vatandaşlara deprem anında ne yapılması gerektiğinin eğitimi verildi. Türkiye'de yaşanmış şiddetli depremlerin canlandırıldığı simülasyon tırında, vatandaşlar deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2021 yılının ‘Türkiye afet eğitim yılı' olarak belirlenmesinin ardından afetler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için deprem simülasyon tırı Hatay'a geldi.

Antakya'da Vali Ürgen Alanı'nda bulunan deprem simülasyon tırında vatandaşlara ilk olarak deprem eğitimi verildi. Ardından Türkiye'de yaşanmış şiddetli depremlerin sarsıntıları katılan vatandaşlara simülasyon tırında yaşatılarak deprem esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.

AFAD deprem simülasyon tırı Hatay'ın farklı ilçelerinde de deprem simülasyon eğitimi vermeye devam edecek.