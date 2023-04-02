Depremde hasar alan cami minaresi yıkıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ve depremde hasar alan Ulu Cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı, o anlar görüntülere de yansıdı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden en çok hasarı alan şehirlerin başında Hatay'da geldi. Binlerce can kaybı, on binlerce binanın çöküp ağır hasar aldığı şehirde çatlaklar oluşan camilerin minareleri de tehlike oluşturmaya başladı. İl merkezinde olduğu gibi ilçelerde de minarelerin yıkımlarına başlandı.

Son olarak Kırıkhan ilçesinde bulunan Ulu Cami'nin minaresi de gerekli tedbirler alınarak kontrollü yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında minarenin devrilme anı da cep telefonu ile çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.