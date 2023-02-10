Depremde hayatını kaybedenler toplu mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da hayatının kaybedenler, oluşturulan toplu mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezleri başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. İl merkezi ve ilçelerde yemek dağıtım alanı oluşturulurken, binlerce tırla gönderilen yardımlar bölgeye ulaşmaya devam ediyor.

Arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği Hatay'da bir taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor. Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan toplu mezarlık alanına getirilen cenazeler, kimlik belirleme ve otopsi işlemlerinin ardından kamu görevlileri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Halen araçlarla cenazelerin getirildiği toplu mezarlıkta defin işlemleri büyük bir titizlikle sürdürülüyor.