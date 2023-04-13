Depremde yerle bir olan eski Antakya sokaklarında "Hatıran Yeter" şarkısını söyledi

Hatay'da iki büyük depremin ardından yerle bir olan eski Antakya sokaklarında "Hatıran Yeter" şarkısını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın olduğu il Hatay oldu. Yıkım öncesi Antakya'da sokak sanatçılığı yapan şarkıcılar yıkımdan sonra yine aynı sokağa gelerek şarkı söyledi. Yıkılan sokaklar içinde sanatçılar "Hatıran Yeter" isimli şarkıyı seslendirdi. Sanatçılar söyledikleri bu şarkıyı da sosyal medyadan paylaştı. Görüntü sosyal medyada yayılmasının üzerine büyük ilgi gördü.