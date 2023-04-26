Depremden 80 gün sonra Hatay böyle fotoğraflandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılıyor. Depremin üzerinden 80 gün geçti. Şehirde bulunan enkazlar kaldırılırken, ağır hasarlı binaların yıkımı ise sürüyor. Hayat normale dönmeye başlanırken, şehrin farklı yerlerindeki son durum fotoğraflandı. Yıkılan tarihi mekanlardan, ağır hasarlı binalara depremin acı yüzü bir kez daha fotoğraflarda yüzünü gösterdi.