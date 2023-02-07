Depremden sonra limanda çıkan yangın devam ediyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda depremden sonra konteyner devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın halen devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın havadan görüntülendi.

Yangın, İskenderun'un Karayılan Mahallesi'nde bulunan limanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası konteyner devrilmesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, halen söndürülemedi.

Saatlerdir devam eden yangının büyüklüğü havadan dron ile görüntülendi.