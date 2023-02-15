İhlas Haber Ajansı

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Depremi fırsat bilerek hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremi fırsat bilerek yağma ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremi fırsat bilerek yağma ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye gire, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, deprem sonrası yağma ve hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 2'si kadın, 5'i tutuklandı.


Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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