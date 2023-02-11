Depremin 6'ncı gününde Hatay'daki korkunç yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 6'ncı gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da ortaya çıkan yıkım dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan korkunç yıkım dron ile görüntülendi.

Deprem felaketinin 6'ncı gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı. Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü de görüldü.

Vatandaşlar Hatay'da buldukları açık alanlarda hayati faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, enkazlardan gelecek umut dolu haberleri bekliyor.