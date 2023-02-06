Depremin ardından doğal gaz boru hattı patladı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğal gaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı.

Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.

Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.