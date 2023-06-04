Depremin bölgesinde ikinci kez şampiyonluk kutlaması

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay’a Samandağ ilçesinde Galatasaray şampiyonluğu kutlamak için vatandaşlar konvoy oluşturdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'a Samandağ ilçesinde Galatasaray şampiyonluğu kutlamak için vatandaşlar konvoy oluşturdu.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına başlarken, deprem bölgesinde de taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.