Depremin Hatay'daki izleri gökyüzünden görüntülendi

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde binaların yerlerini boş araziler aldı. Tarlaya dönen kent merkezi bir vatandaş tarafından uçaktan görüntülendi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremin ardından Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların ve iş yerlerinin yıkımlarına devam ediliyor. Kaldırılan enkazların yerindeyse boş araziler oluştu. Kent merkezinin tarlaya döndüğü Antakya, Hatay'dan İstanbul'a uçakla seyahat eden Mehmet Yeşilel tarafından uçaktan görüntülendi. Görüntüler, depremin Antakya'daki etkisini gözler önüne serdi.

“Bomboş araziler oluştu Antakya'da”

Enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte Antakya'da boş arazilerin ortaya çıktığını belirten İsmail Çelik, "Şehrin içerisine girdiğinde bayağı bir yerde enkaz kaldırılmış, daha da kaldırılacak. Bomboş araziler oluştu Antakya'da. Buradan çok görülmüyor. Aşağıya indiğinde bayağı açılma olduğunu görüyorsun. Şehri rüzgarla birlikte toz kaplıyor. Hepimiz için çok zor, Rabbim tekrar yaşatmasın. Düşmanıma da yaşatmasın. Yaşayan bilir böyle şeyleri. Her gün Antakya'mızı böyle görmek bizlere acı veriyor. Bu acının tarifi yok” dedi.

“Anılarımızın üzerinden kepçeler geçiyor”

Antakya kent merkezinde yıkımların devam ettiğine dikkat çeken Turhan, “İnsanlara inşallah düzgün, daha düzenli bir ortam oluşturulur. Daha sağlam binaların yapılmış olduğu bir Hatay görmek istiyoruz. İnşallah, bir şeyler umduğumuz gibi olur. Biz de rahat bir nefes alırız. Şu anda yaşanılır bir durumda değil ama memleketimiz sonuçta. Bırakamıyoruz, gidemiyoruz. Yıkılıyor, tüm anılarımızın üzerinden kepçeler geçiyor. Yapacak hiçbir şey yoktur. Takdiriilahi diyoruz. İnşallah mevlam bize daha sağlıklı ve daha mutlu bir Hatay nasip eder” şeklinde konuştu.