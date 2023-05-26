Depremin vurduğu Hatay Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı. Hasat, dron ile de görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Hatay'ın Amik Ovası'nda buğday hasadına başlandı. Başakların olgunlaşmasıyla altın sarısı bir görünüme bürünen ovada, bugünlerde hasat telaşı yaşanıyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen onlarca biçerdöver üreticinin buğdayının hasadını gerçekleştiriyor. Biçerdöver tarafından hasat edilen buğdaylar, traktör römorklarına alındıktan sonra depoya nakli gerçekleştiriliyor. Hatay'da yaklaşık 450 bin dekar alandan 250 bin tona yakın buğday bekleniyor. Biçerdöverlerin ve üreticilerin hummalı çalışması dron ile de görüntülendi.

Dönümde 600 ile 800 kilogram arası verim

Buğday üreticisi Mustafa Ay, kasım ayının ortalarında ektikleri buğdayın mayısın ortasından itibaren olgunlaştığını ve hasada geldiğini söyledi.

Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu dile getiren Ay, “Amik Ovası bilindiği gibi Türkiye çapında bir üretim merkezidir. Şu an her yer sapsarı durumda. Devletimizden rekor bir buğday alım fiyatı bekliyoruz. Bin dönüm civarı arazimde buğday hasadı yapıyoruz. Çok şükür rekoltemiz çok yüksek. Dönüm başına 600 ile 800 kilogram arasında buğday alıyoruz. Kötü bir deprem yaşadık ama çiftçilerimiz çalışmak durumunda. Hükümetimiz de çiftçinin arkasında. 8 ile 12 arasında belirlenecek bir taban fiyat bizi mutlu eder” dedi.