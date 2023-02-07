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Depremin vurduğu Hatay havadan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay, dronla böyle görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay, dronla böyle görüntülendi.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da kuvvetli bir şekilde hissedildi. 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'da deprem sonrasında bazı binalar yıkıldı. Depremin boyutu dron ile havadan görüntülendi.

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