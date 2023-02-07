Depremin vurduğu Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükselmeye başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi ve sahilden iç kısma doğru su birikintileri dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü. En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. İlçede bir taraftan kurtarma çalışmaları sürerken, deniz seviyesi ise yükselmeye başladı. Sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metre su birikintisi oluştu.