Depremin vurduğu Hatay'da 3 afet birden yaşanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üç doğal afet birden yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin ardından büyük bir felakete uğrayan Hatay'da vatandaşlar, depremin yanı sıra sel ve yangınla da mücadele ediyor. İskenderun Limanı'nda, depremin meydana getirdiği sarsıntılardan kaynaklı olarak devrilen konteynerler büyük çaplı bir yangına sebep olmuştu. Yangın söndürme çalışmaları iki gündür aralıksız sürerken, ilçe bu kez de depremden dolayı taşan deniz suları ile mücadele ediyor. Taşan deniz suyu İskenderun'un sahile yakın yollarında araçlara ve depremzedelere güçlük çektiriyor.

Belediye ekipleri, taşan deniz suyunu tahliye etmeye çalışıyor.