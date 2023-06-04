Depremin vurduğu Hatay'da şeftali hasadı başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da bulunan Amik Ovası'nda şeftali ve kayısı hasadı başladı. Üretici ve işçilerin depremzede olduğu bahçede, şeftaliler dalından tek tek toplandı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, tarımsal üretime ara verilmiyor. Amik Ovası ve çevresinde başta hububat olmak üzere bir çok meyve ve sebzenin de hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde şeftali bahçesine giren işçiler sıcak havaya rağmen hasat gerçekleştiriyor. Çizilip ya da darbe almaması için içi sünger kaplı kovaya toplanan şeftaliler daha sonra sandıklara konularak kamyonlarla işleme tesisine götürülüyor. Paketlenen şeftalilerin çoğunluğu başta Arap ülkeleri olmak üzere Rusya, Romanya, Ukrayna, Dubai, Lübnan, Suudi Arabistan'a ihracatı gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan ilçesinde meyve üretimi yapan Hakan Toklucu, depremde ev ve iş yerlerinin zarar gördüğünü ve yakınlarını kaybettiğini dile getirdi.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen tarımın durmaması gerektiğimin altını çizen Toklucu, “Her şeye rağmen işimize devam etmek zorundaydık. Kırıkhan'da yaklaşık 500 dönüm arazi üzerinde meyve üretimi yapıyoruz. Sert çekirdekli meyveler kayısı, şeftali, nektarin bahçelerinde üretim yapıyoruz. Yılda 15 bin gündelik işçi çalıştırıyoruz. Ürünlerimizin büyük çoğunluğunu ihracat yapıyoruz. Şuan şeftali hasadındayız. Bu üründe yaklaşık 500 ton kapasitemiz var. Dünyanın birçok ülkesine başta Rusya, Romanya, Ukrayna, Dubai, Lübnan, Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz. Ürünler seçiliyor. Kaliteli ürünler yurtdışına, 2. kalite ürünler iç piyasaya gönderiliyor” dedi.

"Tarladan 10 liraya çıkıyor"

Türkiye'de ilk meyve hasadının Hatay, Adana ve Mersin bölgesinde yapıldığını ifade eden Toklucu, "Bu şeftalinin türü Transvalia'dır. Özellikleri uzun raf ömrü vardır. Şuan şeftalinin tarladan çıkış fiyatı 10 lira. Geçen sene don felaketinden dolayı ürün azdı ve 20 lira tarladan çıkış fiyatıydı. Rekoltemiz her sene olduğu gibi bu sene de çok yüksek. 10 Temmuz'a kadar bu şeftalinin hasadı devam eder. Dalından toplanır, meyve seçme tezgahında seçilir. Daha sonra soğutularak ambalajlanır, paketlenir. Kara, hava, deniz yoluyla dünyanın birçok ülkesine ihraç edilir” diye konuştu.

Hatay'da depremden dolayı 50 tane ihracatçı firmanın 47'sinin Adana bölgesine taşındığını belirten Toklucu, tarımın sürekliliği için çalışmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.