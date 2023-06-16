Depremzede çocuklar karnesini Haluk Levent'ten aldı

Depremin en az yıkımı yaptığı Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneği tarafından yaptırılan prefabrik okulun açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Levent, öğrencilerin karne dağıtımını gerçekleştirdi.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da meydana getirdi. Binlerce konutun yıkıldığı kentte eğitim kurumları ve öğrencilerin hayalleri de enkaz altında kaldı. Bir süre okullarına ara veren öğrenciler çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan merkezlerde eğitimlerini tamamladı. Hatay'ın depremden en az etkilenen ilçelerinden Arsuz'daki Uluçınar ilk ve ortaokulu, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneği tarafından prefabrik olarak yeniden inşa edildi ve il protokolünün katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesimi ile başlayan program, sanatçı Haluk Levent'in ve il protokolünün okulu gezmesiyle devam etti. Girdiği bir sınıfta öğrencilere karnelerini dağıtan Levent, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu. Ahbap derneği tarafından 2 ayda yaptırılan ve açılışı gerçekleştirilen prefabrik okul 12 derslikten oluşuyor.

Açılış sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Levent, "Çok mutluyuz, tüm çocuklarımızı başarılı görmek bizi daha çok mutlu ediyor. Bugün açtığımız okulda da bunu yaşadık. Teşekkür ediyoruz. Deprem bölgesinde herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

Yeni okullarına kavuşmanın sevinicini yaşayan öğrenciler de mutlu olduklarını dile getirdiler.