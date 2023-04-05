Depremzede çocuklar tiyatro oyunu ile moral buluyor

Depremin vurduğu Hatay'da çocuklar, kendilerine özel olarak düzenlenen tiyatro ile moral buluyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Hatay'da olduğu gibi ilçelerde de sosyal aktiviteler düzenlendiyor. Samandağ ilçesinde her gün ayrı bir mahallede amatör tiyatro oyuncuları çocuklar için tiyatro sahne alıyor. Çocuklara moral verilirken, depremin psikolojik etkileri de azaltılıyor.

Tiyatro oyuncusu Murat Kılıçarslan," Biz ilk günlerden beri burada gönüllü olarak çalışıyoruz. İlk başlarda temel ihtiyaçlar için çalışma yaptık temel ihtiyaçlar giderildikten sonra artık ruhsal olarak ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Bunun içinde sanat etkinlikleri yapmaya başladık. Tiyatro yapıyoruz drama çocukları bir nevi ruhsal olarak onları iyi yapmaya çalışıyoruz. Biz gönüllü olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.