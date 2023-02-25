Depremzede çocuklara kukla gösterisi

Depremin vurduğu Hatay'da çadır kentte yaşayan çocuklar, kukla gösterisi ile keyifli anlar yaşadı. Çocukların doyasıya eğlendiği anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin 11 ilinde hasara yol açan deprem felaketinin en yoğun hissedildiği illerden biri de Hatay oldu. Şehirde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, diğer yandan da yaralar sarılıyor. Kurulan çadır kentlerde sinema, tiyatro, kukla gibi farklı gösteriler düzenleyen ekipler, çocukların bir an da olsa depremi unutmalarını sağlıyor.

Hatay'da kurulan çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklar, Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen kukla gösterisinde eğlendi. Bir anlık da olsa depremi unutarak eğlenen çocukların o anları, renkli görüntüler oluşturdu.

Şehir Tiyatroları Oyuncusu Ezgi Özbalı, “Çocuklarla 2 gün kukla gösterisi yapıldı, şuan da kuklalarla tanışma atölyesi düzenlendi. Kocaeli Şehir Tiyatroları olarak interaktif çalışmalar yürütüyoruz. Çocukların yüzündeki birçok mutluluk bizi de mutlu ediyor.”

Depremzede Emirhan Zincir, “Çok mutluyum, bizi mutlu ediyorlar. Psikolojimizi az da olsa yerine getiriyorlar. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar” dedi.