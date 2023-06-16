Depremzede kadının ısrarına Bakan Koca 'Hayır' diyemedi

Depremin ilk günlerinden itibaren depremin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'ı yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kez daha kente geldi. Cuma namazını Altınözü ilçesi Mısırlı Cami'nde kılan Bakan Koca, çıkışta kendisini bekleyen bir kadının çay içme davetini geri çevirmedi. Kapıda bekleyen Fatma Kocaoğ, "Hoş geldiniz bakanım, çay içmeye davet ediyorum, evimizi yakın. Ama ben çayı hazırladım. Bir bardak çayımızı için” sözleri üzerine davete icabet etti. Depremzede Kocaoğ'un tepside getirdiği çayı davetlilere dağıtan Bakan Koca'ya biberli ekmek de ikram edildi. Bakan koca vatandaşların taleplerini aldı, sorunlarını dinledi. Bakan Koca ardından Altınözü Devlet Hastanesi bahçesinde kurulu olan sahra hastanesini ziyaret ederek hastalarla bir araya geldi.