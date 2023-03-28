Depremzede vekil adayı, seçilirse tüm maaşını depremzedelere bağışlayacak

Hatay'dan milletvekili aday adayı olan Nurettin Kayış, kendisi gibi depremzede aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi, seçilmesi halinde tüm maaşını onlara bağışlayacağını açıkladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptığı hiçbir bina yıkılmayan müteahhit Nurettin Kayış'ın, Antakya ilçesinde lüks bir siteden aldığı daire depremle yerle bir olmuştu. Sürekli istenen bağış nedeniyle müteahhitliği bırakan Kayış, deprem sonrası çadırda yaşarken, doğduğu ve doyduğu kente hizmet için AK Parti'den milletvekili aday adayı olmasının ardından sahada ziyaretlerine başladı. Milletvekili aday adayı Kayış, İskenderun'da konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti.

Kendisinin de depremzede olduğunu ve evinin yıkıldığını belirten Kayış, seçilmesi halinde alacağı tüm maaşları depremzedelere bağışlayacağını, deprem üzerine bölgede gece gündüz çalışacağına söz verdi.