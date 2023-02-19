İhlas Haber Ajansı

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Depremzedelerin evlerine giren hırsızlar yakalandı

Hatay’ın Hassa ilçesinde depremzedelerin evlerine girerek hırsızlık yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremzedelerin evlerine girerek hırsızlık yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Hassa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Hassa 'Jandarma Dedektifleri' (JASAT) tarafından depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 4 kişilik şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hasar gören ve yıkılan binalara girerek beyaz eşya, ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çalan hırsızlar, Hassa Jandarma Timleri tarafından çaldıkları malzemelerle beraber kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 4 hırsız gözaltına alındı. Çalınan eşyalar da sahiplerine teslim edildi.


Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen hırsızlık zanlılarından 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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