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Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Hatay’ın Erzin ilçesinde yağmurun ardından seviyesinin yükseldiği derede mahsur kalan anne ve yavru köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yağmurun ardından seviyesinin yükseldiği derede mahsur kalan anne ve yavru köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, İsalı Mahallesinden geçen derede mahsur kalan anne köpek ve yavrularını bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirip yardım istedi.


İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan köpeği ve yavrularını bulundukları yerden kurtardı.


Ekipler tarafından karınları doyurulan köpeklerin bakımları yine itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

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