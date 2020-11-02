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Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde düştüğü dereden çıkamayan yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düştüğü dereden çıkamayan yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yavru köpek itfaiye ekiplerini yorsa da dereden çıkarıldı.


Olay, ilçeye bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar dereye düşen ve bir türlü çıkamayan yavru köpeği görünce durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine dereye gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği yakalamaya çalıştı. Korkudan saklanmaya çalışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle olsa da yakalandı. Dereden çıkarılan yavru köpeğin herhangi bir sıkıntısının olmaması üzerine yeniden sokağa salındığı öğrenildi.

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