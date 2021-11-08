Derviş pirincinde hasat başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde ilaç, organik olarak yetiştirilen, kendine has renk, aroma ve lezzete sahip "Derviş pirinci"nde hasat başladı.

Hassa ilçesinde ata tohumundan organik olarak yetiştirilen Derviş pirinci hasat sonrası kuruması için yaklaşık bir hafta süreyle uygun bir araziye serilen çeltiklerin sık sık karıştırılarak kuruması sağlanarak elde ediliyor. Tamamen kuruduktan sonra çeltikler fabrikada tüketime hazır hale getiriliyor.

Kentte ata tohumundan Derviş pirinci yetiştiren Fatih Culha, “Derviş pirinci dünyada sadece bu bölgede yetişen kendi tohumumuzu alıp tekrar ektiğimiz dışarıdan GDO'lu hiçbir madde olmayan bir pirinçtir. Glisemik oranı çok düşüktür yüzde 7'dir. Farklı bölgelerde bu 60-85 arasında değişmektedir. Dünyada eşi benzeri yoktur bu pirincin. Tamamen doğaldır. İçme suyuyla sulandığı için kaliteli ve lezzetli oluyor. Gübre kullanmıyoruz” dedi.