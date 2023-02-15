Devasa kayalar köyün üzerine yuvarlandı, dehşeti yaşadılar

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde 52 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntının şiddetiyle yol kenarındaki kayalar köye doğru yuvarlandı, bir ev ise uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Depremin büyük hasar oluşturduğu köy, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Depremlerden sonra en çok merak edilen konulardan biri ise köylerin durumuydu. İHA ekibi, depremden etkilenen köyleri gezdi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde çekilen görüntüler, depremin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sarsıntının şiddetiyle hareket eden devasa büyüklükteki kayalar, 250 hanenin yer aldığı köyün üzerine yuvarlandı. Kayaların çarptığı bir ev ise uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Köye ilk andan itibaren arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri sevk edildi. Köyde 52 vatandaşın hayatını kaybettiği tespit edildi. Büyük hasarın meydana geldiği köyde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar ise zeytin ağaçlarının arasına çadır kurdu.

"Evim yan tarafta bulunan babamın evine dayanmasa tamamen çökmüştü"

Deprem anını anlatan köy sakini, "Sarsıntıdan benim evim aşağı yukarı 4-5 metre kaydı. Yapılar çöktü. Çöktükten sonra evime girmeye çalıştım. Arka odada kayınpederim yatıyordu, onu kurtarmak için girmek istedim ama kapılar sıkıştığından geçemedim. Tamamen çöktükten sonra dışarıya çıkardım. Ambar, traktör, römork hepsi enkazın altında. Evim yan tarafta bulunan babamın evine dayanmasa tamamen çökmüştü. Biz de gidecektik Allah korudu, rızkımız varmış. Şu anda bir ihtiyacımız yok Allah'a şükür. Milletimizden de devletimizden de Allah bin kere razı olsun. Her türlü yardımı sağlıyorlar" dedi.