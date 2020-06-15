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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücü ağır yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücü ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Antakya yönüne giden Hıdır İkiz yönetimindeki 71 AF 955 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan su kanalına devrilen traktörün sürücüsü Hıdır İkiz, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Sürücü Hıdır İkiz, ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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