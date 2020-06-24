İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı

Hatay’da kendine engelli süsü veren bir dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.

Hatay'da kendine engelli süsü veren bir dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.


Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendine engelli süsü veren ve duygu sömürüsü yapan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bankaların önünde kendine engelli süsü vererek dilenen şahıs suçüstü yakalandı. Duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 1. Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve emniyet müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından şahıs, gerekli cezai işlemler uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.