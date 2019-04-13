Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı

Hatay'da, bir başka aracın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla takla attı. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Antakya-İskenderun çevreyolunun Antakya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir başka otomobilin sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 K 5568 ticari araç sürücüsü Hasan Baştürk, önce yol kenarında bulunan kaldırımlara çıktı sonrada toprak patikaya çıkarak takla attı. Araç sürücüsü Baştürk kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtulurken, aracını sıkıştıran otomobilin ise hızla kaçarak uzaklaştığı iddia edildi.

Kazazede Hasan Baştürk'ün, kendisini sıkıştıran otomobil sürücüsünden şikayetçi olacağı öğrenilirken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.