Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürcü elektrik direğine çarptı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 Y 8540 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarpıp diğer şeride geçti . Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ,jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.