Direksiyon hakimiyetini kaybetti bina girişine daldı

Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, iki katlı binanın girişine çarparak durabildi.

Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Caddesi'nde seyir halinde olan 31 EJ 024 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki katlı bir binanın girişine çarparak durabildi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.