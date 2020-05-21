Diş Hekimi Vehbi Zafer: "Bruksizm, çene ve diş kayıplarına yol açıyor"

Diş Hekimi Vehbi Zafer, yaptığı açıklamada, bruksizmin son yıllarda giderek artış gösterdiğini belirterek, bir çok hasta için kronik bir durum haline geldiğini ifade etti.

Diş sıkma'nın hafif, orta ve ağır şekilde ayrıştığını belirten Zafer, "Hafif durumda kişi bunu pek farketmez. Orta ve ağır durumlarda ise sabah uyandığında çene, baş ve boyun ağrısı şikayeti ile doktoruna başvurur. Gün içinde devam eden ağrılar mevcuttur. Konforu bozar kişi yaptığı işe odaklanamaz. Yorgun uyanmaya bağlı olarak gün içinde halsizlik, huzursuzluk, tüm çeneyi kapsayan sızılar ile bize başvurur. Teşhisi çok kolay. Parmak yardımı ile yanak bölgesi muayene edilir ve şişlik gelişmiş kas grubu ele gelir. Uzun yıllardır uygulanan özel plak sistemleri ile kişiye özel ısırma plakları yapılır ve belirli bir dönem 3-6 ay boyunca düzenli kullanılması öğretilir. Bu plakların kullanımı motivasyon, disiplin gerektirir ve vakalar bu bilinçle harekete geçmelidir" diye konuştu.

İkinci alternatif olarak uygulaması hekim tarafından yapılan ve 5 dakika süren bir tedavi protokolü "Diş Sıkma Botox Tedavisi” olduğunu belirten Zafer şunları kaydetti:

"Diş sıkmaya sebep olan gelişmiş kas kütlesi içine doğru şekilde yapılan uygulama, kasları kısmi durdurur ve kasılamaz, sonuç olarak hasta dişlerini sıkamamaya başlar. Uygulamadan 2 hafta sonra ciddi rahatlama başlar ve etkisi 6 ay sürer. Uygulandıktan 1 ay sonra kas küçülmeye doğru ilerler, çene bölgesindeki şişlik de azalmış olur. Bu olumlu bir görünümdür. Kişinin yüzünde oluşan asimetri normale döner. Aynı zamanda estetik açıdan daha güzel bir yüz profili ortaya çıkar. Diş sıkma şikayetiniz var ve farkında iseniz mutlaka doktorunuza başvurmalısınız çünkü bu önemli bir durumdur. Tedavi edilmediği taktirde diş - çene eklemi problemlerine ve diş kayıplarına yol açabilir."