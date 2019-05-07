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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, yetim çocukları ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmeni yetim çocukları ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmeni yetim çocukları ziyaret etti.



Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ile beraber, Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği bünyesinde eğitim gören yetim çocukların eğitim gördüğü merkezde sınıfları ziyaret eden Kıran, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla yakından ilgilenip sohbet eden Kıran, öğrencilerden çok ders çalışmalarını ve ülkeleri için faydalı birer birey olmalarını istedi. Çocukların durumu ve eğitim şartları konusunda yetkililerden bilgi alan Kıran, çalışmalarından ötürü dernek yetkililerine ve öğretmenlere teşekkür etti.



Ziyarete, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler ve İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşgun eşlik etti.

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