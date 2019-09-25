Diyabet cinsel yaşamınızı etkilemesin

Dr. Tahsin Turunç, Diyabetle Yaşam Derneği Hatay Şubesi ve Defne Belediyesi işbirliği ile hazırlanan ‘Diyabet Bilinci Eğitimi' Konferansı'nda diyabetin cinselliğe etkileri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Diyabet hastası erkeklerin, cinsel sağlıklarını nasıl koruyabilecekleri konusunda katılımcılara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Tahsin Turunç, bu konuda uyguladıkları tedavilerle ilgili ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Diyabeti olan erkek ve kadınlarda görülen cinsel sorunlar hakkında bilgiler veren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Turunç, “Diyabet hastalığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Diyabeti olan erkeklerin, yüzde 35 - 85'inde farklı düzeylerde ereksiyonda azalma vardır. Diyabeti olanların, olmayanlara göre ereksiyonda azalma riski, 3 kat daha fazladır. Diyabetin ilk belirtisi olarak, sertleşme sorunu görülebilir” dedi.

Diyabeti olan kadınlarda; ilişki esnasında ağrı, uyarılmada azalma, cinsel istekte azalma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turunç; insülin kullanan, 10 yıldan fazla diyabeti olan, kan şekeri kontrolsüz olan bireylerde cinsel sorunların daha sık yaşandığını belirtti. Konuşmasında, cinsel sorunların tedavisi ile ilgili yapılması gereken koruyucu önlemler ile birlikte uygulanan ilaç tedavilerine değinen Prof. Dr. Tahsin Turunç, ayrıca halk dilinde mutluluk çubuğu olarak adlandırılan penil protez uygulaması hakkında da açıklayıcı bilgiler verdi.