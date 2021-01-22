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Doğalgaz kutularına zarar vererek kabloları çalmaya çalıştı

Hatay’ın Antakya ilçesinde doğalgaz kutularına zarar vererek alüminyum kabloları çalmaya çalışan kişi kameraya yakalandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde doğalgaz kutularına zarar vererek alüminyum kabloları çalmaya çalışan kişi kameraya yakalandı. Kutuyu açamayan şüpheli daha sonra vazgeçerek olay yerinden ayrıldı.



Olay, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi doğalgaz kutularına zarar vererek alüminyum kablolarını çalmaya çalıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen doğalgaz kutularına zarar veren kişi, çevre binadaki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde kişinin önce çevreyi kontrol ettiği, daha sonra ise doğalgaz kutusunu açmaya çalıştığı görülüyor. Daha sonrasında ise doğalgaz kutusunu açamayan şüpheli olay yerinden ayrılıyor.

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